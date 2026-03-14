Sergio Mayer reaparece en la Cámara de Diputados tras su paso por reality show

El actor y diputado con licencia, Sergio Mayer, fue visto este viernes 13 en las instalaciones de la Cámara de Diputados de México, luego de su participación en el reality show La Casa de los Famosos.

La presencia del legislador en el recinto fue difundida a través de imágenes compartidas en redes sociales. Días antes, en diversas entrevistas, Mayer había adelantado que regresaría para retomar su curul, la cual dejó temporalmente al solicitar licencia para ingresar al programa televisivo.

¿Qué declaró Luis Morales Flores?

Su visita se produjo poco después de abandonar el reality, donde permaneció cerca de 20 días. Mientras tanto, el diputado suplente Luis Morales Flores publicó en su cuenta de Facebook una fotografía de su oficina con el mensaje: "Pues ya me cerraron mi oficina, un honor como siempre". La publicación fue eliminada horas más tarde.

¿Cuál es la situación actual de Sergio Mayer?

Hasta el momento, ni Mayer ni la Mesa Directiva del órgano legislativo han confirmado oficialmente si el legislador acudió al recinto con la intención de reincorporarse a sus funciones parlamentarias.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidarios de Mayer tras haber solicitado licencia para participar en el reality show.