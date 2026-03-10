Cuando el narco toca la puerta de la democracia: los intentos fallidos para frenar su influencia en las elecciones

En México, cada proceso electoral se libra en dos frentes: el de los votos y el de la seguridad. Mientras los ciudadanos se preparan para elegir a sus representantes, el Estado enfrenta un desafío creciente: impedir que el crimen organizado influya en la política. Sin embargo, diversos actores políticos aseguran que los esfuerzos para evitarlo no han sido suficientes.

El debate resurgió con fuerza en torno a la nueva reforma electoral. Legisladores de oposición sostienen que, pese a reconocer el problema, la propuesta no contiene mecanismos claros para evitar que el dinero del crimen organizado llegue a las campañas. Según críticas al proyecto, las medidas de fiscalización en tiempo real se aplicarían solo a precandidatos y candidatos, pero no a los procesos internos de los partidos políticos, donde también podría infiltrarse financiamiento ilícito.

La reforma electoral en México no aborda la infiltración del crimen organizado en las campañas.

Un problema que se repite elección tras elección. La preocupación no es nueva. Desde hace años, especialistas advierten que las organizaciones criminales buscan influir en la política local para asegurar protección, contratos o control territorial.

En muchas regiones del país, el objetivo de estos grupos no es necesariamente controlar elecciones presidenciales o de gran escala, sino influir en cargos locales como alcaldías o diputaciones, donde pueden obtener beneficios directos.

Las estrategias utilizadas van desde el financiamiento ilegal de campañas hasta la intimidación o violencia contra candidatos y equipos políticos. En algunos casos, incluso se ha documentado que grupos criminales presionan para que ciertos aspirantes abandonen la contienda.

Expertos advierten sobre la influencia del crimen en elecciones locales y su impacto en la democracia.

Ante este escenario, partidos de oposición argumentan que la reforma electoral en discusión no enfrenta de forma directa el problema de la llamada "narco-política".

Algunos legisladores sostienen que si no se establecen mecanismos más contundentes —como sanciones severas, cancelación de candidaturas o incluso la anulación de elecciones cuando se compruebe la infiltración del crimen— el sistema seguirá vulnerable.

Para estos sectores, ignorar el tema equivale a permitir que las redes criminales sigan influyendo en la vida pública del país.

También lee: SCJN abre la puerta a que menores trans cambien su nombre en el acta de nacimiento

Las estrategias del crimen organizado incluyen financiamiento ilegal y violencia contra candidatos.

Un desafío para la democracia mexicana. México es considerado una democracia electoral desde el año 2000, con alternancia entre distintos partidos políticos. Sin embargo, la presencia del crimen organizado continúa siendo una amenaza constante para la estabilidad institucional.

Los expertos advierten que cuando los grupos criminales logran influir en gobiernos locales, no solo afectan los resultados electorales, sino también el funcionamiento del Estado: controlan policías municipales, manipulan contratos públicos y amplían su poder territorial.

¿Se puede blindar la política? El reto para las autoridades es enorme. Aunque existen protocolos de seguridad para candidatos y mecanismos de fiscalización electoral, la capacidad de los grupos criminales para adaptarse y operar en distintos niveles del sistema político sigue siendo un obstáculo.

Por eso, el debate actual no solo trata de una reforma electoral. En el fondo, plantea una pregunta más profunda: ¿cómo proteger la democracia cuando actores armados y con enormes recursos intentan influir en ella?

Mientras no se resuelva ese dilema, cada elección en México seguirá enfrentando la misma sombra: la del crimen organizado tratando de colarse hasta las urnas.