La última batalla en Tapalpa: así explicó el general Trevilla el enfrentamiento contra “El Mencho”

El operativo que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no fue un golpe improvisado. Según relató el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, fue el resultado de meses —e incluso años— de inteligencia militar que finalmente llevó al Ejército mexicano hasta un escondite en la sierra de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

El momento en que comenzó la batalla

La pista que reveló el escondite fue el seguimiento a personas cercanas al capo. La inteligencia militar detectó los movimientos de la pareja sentimental del líder criminal, lo que permitió ubicar una propiedad donde se encontraba oculto. Cuando ella abandonó el lugar, las fuerzas federales decidieron actuar.

El operativo comenzó con un despliegue por aire y tierra. Elementos de fuerzas especiales rodearon la zona para evitar cualquier escape. Pero lo que parecía una captura estratégica pronto se convirtió en un intenso enfrentamiento armado.

De acuerdo con Trevilla, el plan inicial era capturar a “El Mencho” con vida. Sin embargo, al detectar la presencia militar, los hombres armados que lo protegían abrieron fuego contra los soldados.

El intercambio de disparos fue descrito como “muy violento”. Durante la balacera, los militares respondieron al ataque mientras intentaban cerrar el cerco alrededor del capo y su grupo de seguridad.

En medio del combate murieron varios presuntos integrantes del cártel y algunos soldados resultaron heridos. El enfrentamiento obligó a las fuerzas armadas a cambiar de estrategia y responder con fuego letal.

Herido y trasladado en helicóptero

Tras el combate, “El Mencho” y dos de sus escoltas quedaron gravemente heridos. Fueron detenidos por las fuerzas federales y trasladados en helicóptero para recibir atención médica.

Pero el líder criminal no sobrevivió. De acuerdo con la explicación oficial, murió debido a la gravedad de las heridas mientras era trasladado.

Un golpe histórico para el CJNG

Las autoridades mexicanas consideran que este operativo representa uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en los últimos años. El líder del CJNG era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y tenía una recompensa millonaria en Estados Unidos.

Sin embargo, la caída del capo también desató una ola de violencia en distintos estados, con bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos atribuidos a miembros del cártel tras conocer la noticia.