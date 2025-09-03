Desaparece influencer Marian Izaguirre en Michoacán

URUAPAN, Michoacán — La influencer de 23 años, Flor Marian Izaguirre Pineda, mejor conocida como Marian Izaguirre, fue reportada como desaparecida desde el lunes 1 de septiembre, cuando fue vista por última vez abordando un vehículo Kia Río rojo alrededor de las 18:00 horas en la ciudad de Uruapan. Desde entonces, su paradero es desconocido, lo que provocó la activación de la Alerta Alba Michoacán para su búsqueda inmediata.

La ficha de búsqueda, emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, proporciona detalles precisos para facilitar su localización. En el momento de su desaparición, Marian vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige, botas beige y aretes largos plateados en forma de corazón. Entre sus señas particulares se incluyen un lunar y una cicatriz en el hombro derecho.

Marian es una creadora de contenido muy seguida en TikTok, con más de 3.9 millones de seguidores y más de 134 millones de "me gusta" en sus videos, donde compartía contenido de moda, estilo de vida y tendencias virales. Su abrupta desaparición ha generado una fuerte movilización entre sus seguidores y la comunidad digital.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía: si alguien tiene información sobre su paradero, debe comunicarse de inmediato a la Fiscalía de Michoacán o a través de los canales oficiales de la Alerta Alba.