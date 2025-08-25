Trágico fallecimiento por rabia humana en Zacatecas

ZACATECAS (ABCNoticias.mx / AP) — Una adolescente de 17 años falleció el domingo 24 de agosto en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en Zacatecas, tras ser diagnosticada con rabia humana, un caso que no se registraba en la entidad desde 1987. El contagio fue provocado por la mordedura de un zorrillo infectado en su domicilio, ubicado en Mezquital del Oro.

Los hechos se remontan al 22 de junio de 2025, cuando la joven fue atacada por el zorrillo. La atención médica se retrasó y, aunque recibió atención inicialmente en Durango —en un hospital rural de Vicente Guerrero—, fue trasladada posteriormente al IMSS de Zacatecas, donde permaneció en estado crítico en cuidados intensivos.

Pese a los esfuerzos de médicos especialistas, la paciente presentó un agravamiento rápido y falleció a las 19:30 horas por una falla multiorgánica.

Como respuesta, la Secretaría de Salud de Zacatecas activó un cerco epidemiológico y se aplicaron protocolos de profilaxis en los contactos de alto riesgo. Se rastreó su itinerario y se iniciaron medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Las autoridades también brindaron apoyo logístico y psicológico a la familia para el traslado del cuerpo y los trámites correspondientes, una vez concluidos los protocolos de ley.

El diagnóstico fue confirmado mediante análisis del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), que validó la presencia del virus rábico como causa del fallecimiento.

Este caso ha generado una oleada de alerta en la región, al tratarse del primer incidente de rabia humana en más de tres décadas. Las autoridades sanitarias hacen un llamado urgente a la población: en caso de mordedura por fauna silvestre o doméstica, acudir de inmediato a un centro médico, lavar la herida con agua y jabón, e iniciar la vacunación antirrábica postexposición cuanto antes.