Alerta por huracán Lorena: clases canceladas en Sonora y Baja California Sur

El huracán Lorena, actualmente de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa desplazándose por el Pacífico mexicano, generando condiciones climáticas severas en varios estados. Según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se encuentra a 230 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 255 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro.

Las autoridades mantienen una vigilancia constante del sistema, ya que los pronósticos indican que Lorena podría impactar dos veces territorio mexicano: primero en Baja California Sur y posteriormente en Sonora. Además, se advierte que podría intensificarse a categoría 2 en las próximas horas.

Suspensión de clases por seguridad

Debido al riesgo que representa el huracán, los gobiernos de Baja California Sur y Sonora han ordenado la suspensión de clases en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

En Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció la medida como una forma de proteger a la población estudiantil ante posibles afectaciones climáticas.

"Propongo que la suspensión de clases sea a partir del día de hoy, para dar tranquilidad a las familias y proteger a niñas, niños y adolescentes", declaró una autoridad estatal.

Por su parte, el Gobierno de Sonora emitió un comunicado oficial en el que detalló la suspensión de actividades escolares en sus 72 municipios a partir del turno vespertino del miércoles 3 de septiembre, extendiéndose hasta el viernes 5 de septiembre.

"Por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se suspenden clases en todos los niveles educativos y en todo el estado", se lee en el aviso.

Se activan albergues ante lluvias en Los Cabos

Las intensas lluvias provocadas por Lorena ya comienzan a generar afectaciones. En Los Cabos, Baja California Sur, se han registrado crecidas en arroyos, por lo que las autoridades han comenzado a habilitar albergues para resguardar a la población en zonas vulnerables.

¿Qué otros estados están en alerta?

Aunque hasta ahora los efectos más directos se concentran en Baja California Sur y Sonora, otros estados del noroeste del país se mantienen en vigilancia ante posibles lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado. Protección Civil recomienda estar atentos a los comunicados oficiales y evitar difundir información no confirmada.