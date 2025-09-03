Lorena se convierte en huracán ¿Dónde y cuándo impactará?

CIUDAD DE MÉXICO — El huracán Lorena, ya de categoría 1, azota frente a las costas de la península de Baja California Sur, y amenaza con lluvias torrenciales e inundaciones en varias regiones del noroeste de México.

Según el National Hurricane Center, Lorena se intensificó rápidamente y actualmente presenta vientos sostenidos de hasta 130 km/h (80 mph), ubicado a unos 185 km al suroeste de Cabo San Lucas. Se desplaza en dirección noroeste a 26 km/h (16 mph). Se espera que continúe fortaleciéndose durante este miércoles antes de empezar a debilitarse nuevamente hacia el viernes, cuando podría degradarse a tormenta tropical.

El gobierno mexicano activó avisos de tormenta tropical para la costa oeste de Baja California Sur, desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, y alertas desde Cabo San Lucas hasta Punta Abreojos El Servicio Meteorológico Nacional (Conagua) y el NHC advirtieron sobre lluvias entre 75 y 150 mm, con acumulados máximos de hasta 380 mm (38 cm) en zonas montañosas. Se anticipan peligros graves como inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, marejadas y corrientes marinas peligrosas.

Las autoridades urgieron a la población tomar medidas extremas de precaución, especialmente en áreas elevadas o urbanas donde los arroyos y ríos pueden desbordarse rápidamente. Embarcaciones deben estar alerta ante olas de hasta 5.5 m, y se recomienda monitorear constantemente las indicaciones oficiales.

El centro del huracán se moverá paralelo a la costa oeste de la península durante este miércoles y jueves, para eventualmente acercarse a tierra el jueves por la noche o viernes, probablemente ya como tormenta tropical.

Adicionalmente, los remanentes del huracán Lorena podrían llevar humedad tropical hacia el suroeste de Estados Unidos—particularmente a Arizona, Nuevo México y Texas—lo que provocaría lluvias fuertes a finales de semana, aunque no se esperan impactos directos de Lorena sobre territorio estadounidense.