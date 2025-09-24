Lluvias intensas en Colima y Jalisco por huracán Narda

Tormenta tropical ‘Narda’ se intensifica a huracán categoría 1 en el Pacífico frente a Colima y Jalisco. ‘Narda’, una tormenta tropical que se formó en el océano Pacífico, ha evolucionado a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, por lo que sus bandas nubosas mantendrán, en las próximas horas, lluvias muy fuertes a intensas en el oeste de México -Colima y Jalisco-, informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su informe, el SMN precisó que ‘Narda’ se localizó aproximadamente a 520 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 515 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h. Según el reporte, los desprendimientos nubosos de ‘Narda’ provocarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco, Colima y Michoacán, así como vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de esos estados.

El organismo explicó que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. “Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado”, apuntó.

TEMPORADA DE HURACANES EN MÉXICO

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: ‘Alvin’, ‘Bárbara’, ‘Cosme’, ‘Dalila’, ‘Erick’, ‘Flossie’, ‘Gil’, ‘Henriette’, ‘Ivo’, ‘Juliette’, ‘Lorena’ y ‘Kiko’.

El último huracán registrado en el país fue ‘Erick’, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, dejando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y la caída de árboles.