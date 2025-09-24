Incidente con la nieta del gobernador de Sinaloa

Atacan a balazos camioneta donde viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa

CULIACÁN, SINALOA – Un grupo de hombres armados atacó a balazos una camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El incidente, que inicialmente fue reportado como un intento de despojo de vehículo, dejó a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado heridos. A pesar de la agresión armada, la nieta del gobernador resultó ilesa, un hecho que el propio mandatario confirmó a través de sus redes sociales.

La agresión ocurrió el pasado martes en el bulevar Jesús Kumate de Culiacán, minutos antes de las 2:00 PM. Los elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la SSP fueron atacados mientras se desplazaban en una camioneta Jeep Cherokee de color blanco. El ataque fue tan intenso que un autobús de pasajeros de una empresa de transportes también resultó con daños en los vidrios debido a los impactos de bala, aunque afortunadamente no hubo heridos entre los pasajeros.

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó el incidente en su cuenta de X, donde expresó: "Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa".

Escolta en estado crítico tras la agresión

Las autoridades de Sinaloa revelaron que uno de los agentes lesionados, identificado como José "N", se encuentra en estado crítico. José "N" es el escolta de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador y actual presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado. El agente fue trasladado de inmediato a un hospital privado para ser intervenido quirúrgicamente. La segunda víctima, una mujer, sufrió lesiones leves por las esquirlas de bala.

El ataque a la camioneta en Sinaloa, que pone de manifiesto la violencia que persiste en la región, ocurrió justo después de la celebración de una sesión de gabinete de seguridad federal en la que participaron el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el propio gobernador Rocha Moya. Integrantes del Grupo Interinstitucional ya han asegurado el área para dar inicio a las investigaciones y dar con los responsables. La seguridad en Culiacán y el ataque a la nieta del gobernador han reavivado el debate sobre el estado de la seguridad en la entidad.