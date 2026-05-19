Alicia Bárcena frena Perfect Day México: Royal Caribbean no tendrá permisos

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó durante una conferencia de prensa que el proyecto de la empresa naviera Royal Caribbean en la localidad de Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado.

"Me permito informales que no se va a aprobar el proyecto ´Perfect Day´ de Royal Caribbean, en Mahahual, Quintana Roo", confirmó ante las recientes manifestaciones en contra; por lo que señaló que el gobierno de México no otorgará los permisos necesarios para el proyecto turístico.

"Sabemos que la empresa está buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar", enfatizó, puntualizó Bárcena durante la presentación del Decálogo de los compromisos por Basura Cero, desde las oficinas de la secretaría.

Acciones de la autoridad

Activistas y usuarios en redes sociales implementaron la extenuante petición Salvemos Mahahual—Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean al Gobierno de Claudia Sheinbaum, misma que ya suma 4.5 millones de firmas en la plataforma Change.org, con el fin de frenar el proyecto turístico masivo.

Detalles confirmados

´Perfect Day México´ de Royal Caribbean es el proyecto de un parque acuático que incluye la adquisición de más de cerca de 107 hectáreas de selva para construir 30 toboganes de más de 50 metros de altura conectados entre sí por una torre más alta de América del Norte y Sur, decenas de albercas y el río lento artificial más largo del mundo para atraer a 21 mil turistas diarios.