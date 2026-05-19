¿Están usando tu CURP sin que lo sepas? Podrías tener líneas telefónicas a tu nombre y meterte en problemas

En México, millones de usuarios de telefonía celular enfrentan una nueva obligación: registrar su línea telefónica con la CURP. Sin embargo, esta medida también ha despertado una preocupación creciente: ¿qué pasa si alguien registró un número usando tus datos sin permiso? La buena noticia es que puedes verificarlo y actuar antes de que se convierta en un problema mayor.

Desde enero de 2026, el registro de líneas móviles vinculadas a la CURP se volvió obligatorio como parte de una estrategia para combatir delitos como fraudes telefónicos y extorsiones. La medida busca reducir el anonimato de las líneas celulares, pero también ha generado dudas sobre la seguridad de los datos personales.

Señales de alerta: ¿cómo saber si alguien usó tu CURP?

Una de las primeras señales de que algo no anda bien es recibir una notificación de "registro exitoso" de una línea telefónica que tú no activaste. También puede ocurrir que al hacer la consulta aparezcan números desconocidos vinculados a tu identidad.

Para salir de dudas, las autoridades habilitaron plataformas digitales donde cualquier persona puede consultar qué líneas están registradas con su CURP. El procedimiento suele incluir:

- Elegir la compañía telefónica correspondiente.

- Ingresar la CURP.

- Verificar identidad mediante captcha o validación de seguridad.

- Revisar la lista de números asociados.

¿Qué hacer si aparece un número que no es tuyo?

Si detectas un número desconocido ligado a tu CURP, la recomendación es actuar de inmediato. Especialistas sugieren reportarlo directamente con tu compañía telefónica y solicitar la eliminación o baja del registro indebido. Generalmente, deberás presentar una identificación oficial o la misma CURP para acreditar tu identidad.

Ignorar el problema podría traer consecuencias. Una línea registrada a tu nombre podría ser usada para actividades fraudulentas, afectando tu historial o incluso involucrándote en investigaciones relacionadas con llamadas sospechosas.

La fecha límite que no debes olvidar

El proceso de vinculación tiene una fecha importante: 30 de junio de 2026. Después de ese plazo, las líneas que no estén registradas podrían quedar limitadas únicamente a llamadas de emergencia hasta regularizar el trámite.

Protege tus datos: una revisión que toma minutos

Aunque el trámite puede parecer tedioso, revisar qué números están asociados a tu CURP podría evitarte dolores de cabeza. En una era donde la identidad digital vale tanto como una identificación física, dedicar unos minutos a verificar tu información puede marcar la diferencia entre estar protegido o convertirse en víctima de un mal uso de datos personales.