Claudia Sheinbaum revela que conduce un Chevrolet Aveo en México

Claudia Sheinbaum reveló que conduce un Chevrolet Aveo desde antes de ser presidenta, vehículo que aún conserva desde su etapa como académica en la UNAM.

"El Aveo, por cierto, es el auto que uso desde hace muchos años. Decían que era el favorito desde antes que llegara al gobierno, cuando era académica de la UNAM."

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante el anuncio de General Motors México en Toluca, la presidenta de México defendió el uso de autos compactos por sus menores emisiones, mientras GM anunció inversiones para fabricar el Aveo y la Captiva en México.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el Chevrolet Aveo?

A partir de 2027, el Aveo dejará de importarse desde Asia y se ensamblará en Ramos Arizpe, fortaleciendo la producción nacional y el mercado interno.