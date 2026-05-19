Ola de calor en México: alerta del SMN por temperaturas extremas

La intensa ola de calor que azota a México mantiene en alerta a 16 estados del país, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius durante este lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mientras el ambiente sofocante domina gran parte del territorio nacional, autoridades también advirtieron sobre lluvias fuertes, tormentas eléctricas, caída de granizo y posible formación de tornados en entidades del norte del país.

Alerta por ola de calor en México

De acuerdo con el pronóstico, los estados más afectados por el calor extremo serán Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, entre otros. Protección Civil pidió evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados, especialmente niños y adultos mayores.

Además, una línea seca y otros fenómenos atmosféricos provocarán fuertes rachas de viento y posibles torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se esperan lluvias intensas en regiones del noreste, centro y oriente del país.

Lluvias y tormentas en México

El SMN alertó que las precipitaciones podrían generar inundaciones, deslaves y caída de árboles, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante las condiciones climáticas severas.