Querétaro: mujer enfrenta cargos por intervención quirúrgica ilegal

QUERÉTARO, Querétaro — La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso en contra de una mujer identificada como Alicia N, acusada de hacerse pasar por médica especialista y provocar severas secuelas en la salud de una paciente a la que le realizó una intervención quirúrgica sin contar con las credenciales legales requeridas. La imputada enfrentará un proceso penal por los delitos de usurpación de profesión y lesiones dolosas.

De acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente, los hechos ocurrieron durante el mes de mayo de 2026 en un inmueble acondicionado como consultorio dentro de la colonia Santa María Magdalena. La víctima acudió al lugar para recibir atención sanitaria; sin embargo, la acusada realizó curaciones sin los protocolos médicos pertinentes y posteriormente amputó el primer dedo del pie izquierdo de la paciente.

El procedimiento irregular provocó una severa infección y el rápido deterioro en el estado de salud de la afectada. Debido a la gravedad de las complicaciones, la persona tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario donde los médicos especialistas determinaron que era necesaria la amputación de la pierna izquierda para lograr salvarle la vida.

Las indagatorias revelaron que Alicia N contaba únicamente con título de licenciatura en Enfermería, un nivel académico que no la facultaba para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas ni procedimientos de amputación. La aprehensión se concretó mediante una orden de cateo ejecutada por la Policía de Investigación del Delito con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones locales.

Durante el operativo en el inmueble se aseguraron expedientes clínicos, equipo médico, medicamentos y dispositivos electrónicos. En la audiencia inicial, un juez de control dictó medida cautelar de prisión preventiva justificada para Alicia N y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.