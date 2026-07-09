El Texas abatido en Culiacán: operativo del Ejército Mexicano

CULIACÁN, Sinaloa.- Fuerzas federales de seguridad abatieron a un presunto líder delincuencial apodado "El Texas" tras un intenso enfrentamiento armado registrado durante un operativo conjunto en el estado de Sinaloa. El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó de manera oficial que el despliegue de inteligencia, en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional, derivó además en la captura de cuatro civiles armados, presuntos integrantes de la misma célula criminal que operaba en la región noroeste del país.

De acuerdo con las primeras carpetas de investigación y los reportes logísticos de las corporaciones federales, las unidades tácticas fueron agredidas a balazos por civiles armados al aproximarse a un inmueble localizado en la zona de conflicto. El personal militar repelió la agresión con base en los protocolos de uso de la fuerza y legítima defensa, lo que desató una balacera que culminó con el deceso de "El Texas", señalado por las autoridades como un importante generador de violencia y objetivo prioritario para las instituciones de seguridad pública de la nación.

El enfrentamiento armado en Sinaloa

En el sitio del enfrentamiento, peritos de la Fiscalía General de la República procedieron al aseguramiento de un importante arsenal que incluye armas de fuego de grueso calibre, cargadores abastecidos, equipo de radiocomunicación táctica y vehículos con reporte de robo. Los cuatro detenidos fueron trasladados de manera inmediata bajo un riguroso cerco de seguridad hacia las instalaciones ministeriales correspondientes en la capital del estado, donde se determinará su situación jurídica por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Reacciones de las autoridades

Por su parte, los voceros gubernamentales reiteraron el compromiso de la administración de mantener los operativos de disuasión del delito y los patrullajes de vigilancia aérea y terrestre en los municipios colindantes. Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales anónimos habilitados, garantizando el despliegue permanente de las fuerzas armadas federales para salvaguardar la soberanía nacional y la tranquilidad de las familias sinaloenses.