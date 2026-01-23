Altagracia Gómez presenta el Plan México en el Foro Económico Mundial de Davos

Altagracia Gómez Sierra explicó los objetivos del Plan México en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el que explicó el Plan México.

"Ella (Claudia Sheinbaum) presentó el Plan México hace un año. El Plan México es un plan construido con la iniciativa privada, con los académicos en México. Tiene 13 objetivos... queremos ser una de las 10 mejores economías del mundo, actualmente somos la número 12 y queremos ser un país con menos pobreza y menos desigualdad..."

Altagracia Gómez Sierra. Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización

La empresaria dijo que algunos de los objetivos de este gran Plan México es garantizar a la población de derechos económicos y sociales.

Que estos beneficios sean compartidos, combatan la pobreza y generen crecimiento con prosperidad.

Altagracia Gómez presume que el Plan México no solo se basa en política industrial sino en bienestar.

Altagracia Gómez dijo que este Plan México no solo se centra en política industrial sino en incluir a sectores excluidos en el pasado como mujeres y jóvenes.

Por ello también se considera el establecimiento de infraestructura social como hospitales, escuelas y otras relacionadas con bienestar.

De la misma manera busca facilitar la creación de negocios con simplificación y homologación de trámites.

Altagracia Gómez asegura que México tiene todo para convertirse en el quinto país más visitado del mundo.

Altagracia Gómez Sierra también estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid, España.

Ella estuvo en la fotografía que los reyes de España se tomaron con funcionarios mexicanos y pueblos indígenas el día anterior.

Ahí, Altagracia Gómez dijo que México tiene todo para ser el quinto país más visitado del mundo, próximo objetivo ya que actualmente es el número seis.