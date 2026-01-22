Mota-Engil e ICA reciben contratos de Pemex en Minatitlán y Coatzacoalcos

Pemex adjudicó nuevos contratos para grandes proyectos petroquímicos a Mota-Engil e ICA, constructoras favoritas de la 4T, pero hasta ahora no ha publicado los montos o la modalidad en que serán ejercidos.

Los contratos fueron asignados mediante procedimientos competitivos de adjudicación, que Pemex desahoga en privado con ofertas de proveedores invitados, sin que se conozca públicamente ningún aspecto del concurso.

Detalles de los contratos

El 26 de diciembre, Mota-Engil obtuvo el contrato denominado “rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios auxiliares, almacenamiento y desalojo de amoniaco” para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en Minatitlán.

El mismo día, se asignó a ICA Fluor Daniel la “rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios auxiliares, integración, almacenamiento y desalojo de productos de la cadena de aromáticos” en el Complejo Petroquímico Cangrejera, con sede en Coatzacoalcos.

Falta de transparencia en la adjudicación

REFORMA solicitó a Pemex detalles sobre los contratos, pero la empresa respondió que hasta la próxima semana difundirá más información.

Ocultar el monto de contratos fue práctica común durante la obra para la Refinería Olmeca en el sexenio pasado.