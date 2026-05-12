Padre irrumpe en preparatoria de Morelia y amenaza a estudiantes por bullying

Momentos de tensión se vivieron este martes en la preparatoria de la Universidad Latina de América (UNLA), en Morelia, luego de que un padre de familia ingresara a un salón de clases para confrontar y amenazar a varios estudiantes, a quienes señaló de ejercer bullying contra su hijo.

El hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se escucha al hombre advertir a uno de los alumnos que no volteara a ver a su hijo o "lo mataba". Durante la discusión también reclamó que las agresiones habían sido reportadas desde el año pasado sin que, según él, se resolviera la situación.

El padre de un estudiante ingresó a la UNLA para confrontar a quienes presuntamente agreden a su hijo.

En el mismo intercambio, el padre aseguró que su hijo había sido víctima constante de burlas y agresiones físicas. Además, acusó directamente a uno de los estudiantes de crear un sticker con fines de burla para compartirlo mediante aplicaciones de mensajería.

Horas después, la Universidad Latina de América emitió un comunicado en el que confirmó que el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, durante la primera clase del turno matutino de bachillerato.

La Universidad Latina de América confirmó el incidente y aclaró que no hay evidencia de un arma de fuego.

La institución explicó que el ingreso del padre derivó de una inconformidad relacionada con un presunto caso de acoso escolar y reconoció que durante el altercado se profirieron amenazas.

Respecto a versiones que circularon sobre una posible portación de arma de fuego, la universidad aclaró que hasta el momento no existe evidencia que confirme esa situación.

La Fiscalía de Michoacán investiga el caso tras las amenazas proferidas durante el altercado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido dentro de la institución educativa. Asimismo, señaló que mantiene coordinación con las autoridades escolares para dar seguimiento a las indagatorias y determinar las acciones correspondientes.