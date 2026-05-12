Harfuch niega operaciones de la CIA en México tras reporte de ataque en Edomex

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó las versiones que apuntan a una supuesta participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operaciones letales dentro de México, luego de un reporte difundido por CNN relacionado con una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario federal aseguró que el Gobierno de México no permite operaciones encubiertas, unilaterales o letales realizadas por agencias extranjeras en territorio nacional.

La declaración surgió después de que la cadena estadounidense difundiera información en la que señalaba un supuesto incremento de acciones secretas de la CIA contra cárteles mexicanos. En respuesta, García Harfuch enfatizó que cualquier actividad operativa en materia de seguridad corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas.

El titular de la SSPC reconoció que existe cooperación entre México y Estados Unidos en temas de combate al crimen organizado, aunque subrayó que dicha colaboración se desarrolla bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y coordinación institucional, sin subordinación.

Según explicó, el trabajo conjunto entre ambos países ha permitido avances en detenciones de objetivos criminales, decomisos de drogas, armas y precursores químicos, así como el aseguramiento de laboratorios clandestinos y recursos vinculados a grupos delictivos.

El posicionamiento de Harfuch ocurre en medio de recientes cuestionamientos sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos relacionados con el narcotráfico. En abril pasado trascendió que cuatro agentes de la CIA participaron en la localización de un narcolaboratorio en Chihuahua, dos de los cuales murieron posteriormente en un accidente vehicular en la zona serrana del estado.

De acuerdo con reportes, dichos agentes habrían operado disfrazados como integrantes de la Agencia Estatal de Investigación y sin que su presencia fuera notificada a autoridades federales mexicanas.

Ante este contexto, García Harfuch reiteró que cualquier cooperación internacional en materia de seguridad se limita al intercambio de información y mecanismos formales establecidos entre ambos gobiernos a través de canales institucionales.