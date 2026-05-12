Verónica Díaz enfrenta críticas de Saúl Monreal en Zacatecas

La carrera rumbo a la gubernatura de Zacatecas en 2027 ya comenzó, y dentro de Morena se está librando una batalla política que podría cambiar el equilibrio de poder en el estado. Esta vez, el debate no gira solo en torno a candidaturas, sino a una palabra que ha comenzado a incomodar a varios grupos políticos: nepotismo.

El detonante llegó cuando el senador Saúl Monreal Ávila cuestionó públicamente la posibilidad de que la también senadora Verónica Díaz Robles compita por la gubernatura de Zacatecas, argumentando que las nuevas reglas internas de Morena podrían impedirlo por sus vínculos familiares con la familia Monreal.

La regla que podría cambiar el tablero

En Morena, el discurso contra el nepotismo ha cobrado fuerza como una medida para evitar que cargos públicos se hereden entre familiares o grupos de poder. Bajo ese contexto, Saúl Monreal aseguró que la relación previa de Verónica Díaz con Luis Enrique Monreal —hermano de Ricardo, David y Saúl— podría representar un obstáculo legal y político para sus aspiraciones. Según el senador, el tema merece un análisis jurídico porque existen lazos familiares que podrían entrar en conflicto con las nuevas disposiciones del partido.

¿Golpe político o aplicación de reglas?

La controversia no es menor. Zacatecas ha estado marcado durante décadas por la influencia política de los Monreal, una familia que ha ocupado posiciones clave en el estado, desde alcaldías hasta la gubernatura y el Senado. Actualmente, David Monreal Ávila gobierna el estado, mientras Ricardo Monreal Ávila continúa siendo una de las figuras más influyentes del movimiento morenista a nivel nacional.

Aunque Saúl Monreal insistió en que sus declaraciones no representan un ataque personal contra Verónica Díaz, el momento político ha despertado suspicacias. La senadora no ha ocultado su cercanía con el grupo Monreal ni sus aspiraciones para 2027. Incluso ha reivindicado públicamente el llamado "monrealismo", una corriente política con fuerte arraigo en Zacatecas.

Sin embargo, la discusión abre una pregunta incómoda para Morena: ¿las reglas contra el nepotismo se aplicarán por igual, incluso cuando afecten a sus propios liderazgos regionales? La respuesta podría convertirse en un precedente nacional para otros estados donde existen grupos familiares con fuerte presencia política.

El trasfondo: una sucesión adelantada

Más allá del debate jurídico, el choque entre figuras del mismo partido refleja algo más profundo: la lucha por el control político de Zacatecas después del gobierno de David Monreal. Lo que hoy parece una discusión técnica sobre parentescos podría ser, en realidad, el primer gran episodio de una sucesión adelantada dentro de Morena.

A poco más de un año de iniciar formalmente el proceso electoral, la pregunta ya está sobre la mesa: ¿pesará más la fuerza política del apellido Monreal o las nuevas reglas internas del partido? Zacatecas podría convertirse en el primer gran laboratorio político de Morena para demostrar si su discurso contra el nepotismo realmente tiene límites... o excepciones.