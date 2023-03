AMLO afirma que México no permitirá la intervención de Fuerzas Militares de Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no permitirá la intervención de Fuerzas Militares de Estados Unidos ni de ningún gobierno.

El mandatario fijó su postura durante su conferencia matutina realizada en el llamado "búnker" de Genaro García Luna, en torno a la iniciativa de senadores republicanos que propone la intervención del Ejército estadounidense en México para combatir los cárteles del narcotráfico.

Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, mucho menos que intervengan fuerzas militares de un gobierno extranjero en nuestro territorio", dijo.

En México manda el pueblo, dice AMLO

López Obrador calificó la iniciativa como irresponsable y como una "ofensa al pueblo de México" y reveló que desde hoy iniciará una campaña para que los hispanos no voten por el partido Republicano en Estados Unidos.

"Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumado, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este Senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, no somos una colonia. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México", indicó.

El mandatario dijo que Estados Unidos debe de ir a fondo en la investigación de los cárteles que se encargan de distribuir fentanilo en ese país, atender su "problema grave de descomposición social" y a sus jóvenes.

"Esto lo están haciendo con propósitos propagandísticos, agarraron lo del fentanilo que es responsabilidad de México, nosotros no tenemos fentanilo aquí", indicó.