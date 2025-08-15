Arrestan a "Lord Pádel" y su familia en Cancún

Después de varias semanas de búsqueda, la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de "Lord Pádel" y su familia, quienes enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio tras protagonizar una agresión que se volvió viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio en un club deportivo de Atizapán, donde un hombre fue brutalmente golpeado por un grupo de personas, entre ellos Alejandro Germán "N", apodado en internet como "Lord Pádel", su esposa Karla Alejandra "N", su hijo Othon "N", y su socio Germán "N". En un video ampliamente difundido, se observa cómo, tras una discusión durante un partido de pádel, los implicados lanzan amenazas como "te voy a matar" mientras atacan a la víctima.

La Fiscalía detalló que la detención se llevó a cabo en el Aeropuerto de Cancún, en una operación conjunta en la que también participó Interpol, lo que ha levantado sospechas de que el grupo intentaba abandonar el país. Días antes, medios locales habían reportado que los acusados habían dejado su residencia en el Estado de México, lo que fortaleció la hipótesis de una posible fuga.

Este caso ha captado la atención pública no solo por la violencia del ataque, sino también por el giro que ha tomado: a diferencia de otros escándalos virales, las autoridades actuaron con rapidez y contundencia frente a las evidencias.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y se espera que en los próximos días se definan las medidas legales que enfrentarán por su presunta participación en el intento de homicidio.