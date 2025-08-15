Claudia Sheinbaum niega desabasto de gasolina en México

Sheinbaum niega desabasto de gasolina: "Hay combustible, es un tema logístico"

Ante reportes de escasez de gasolina en distintos puntos del país, incluyendo la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista un problema de desabasto generalizado. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el suministro está garantizado y que las afectaciones recientes obedecen a problemas de transporte, no a la falta de combustible.

"No hay desabasto. Lo que hay son asuntos logísticos relacionados con contratos a transportistas que ya se están resolviendo", afirmó.

Sheinbaum explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) reforzará la distribución en los próximos días, particularmente al asumir el control total de la flotilla de pipas adquirida durante el sexenio anterior, la cual aún está bajo operación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Bloqueos en Chiapas agravan distribución

En el estado de Chiapas, la distribución de combustible se ha visto afectada por un bloqueo en las terminales de almacenamiento, encabezado por un grupo de trabajadores jubilados de Pemex. La protesta, iniciada a principios de semana, exige la restitución total de los servicios médicos, como estudios de laboratorio, rayos X y atención especializada, que aseguran les han sido recortados.

Uno de los manifestantes declaró:

"No pedimos otra cosa más que recuperar el servicio médico completo".

Los jubilados advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que sus demandas sean atendidas y solicitaron la intervención directa de la presidenta.

Retrasos en CDMX por mantenimiento y menos pipas

En la Ciudad de México y zona conurbada, Pemex reportó retrasos temporales en la distribución de gasolina debido a trabajos de mantenimiento en vehículos de transporte y a la menor disponibilidad de autotanques. En un comunicado, la empresa indicó que está incorporando nuevas unidades y reasignando rutas para normalizar el servicio lo antes posible.

Acciones de Pemex para asegurar el abasto

Para enfrentar los retrasos, Pemex anunció una serie de medidas:

Integración de más pipas a la red logística.

Rediseño de rutas de distribución para mayor eficiencia.

Coordinación con autoridades federales para liberar las instalaciones bloqueadas en Chiapas.

Fuentes cercanas alertaron que, si no se resuelve el conflicto en Chiapas, podrían verse afectados otros estados del sur-sureste en los próximos días.

Datos clave sobre el abasto de combustible en México

Capacidad de transporte: Una pipa puede llevar entre 30 mil y 60 mil litros de combustible.

Flotilla pendiente: De las 600 pipas adquiridas en el sexenio pasado, una parte considerable sigue bajo control de la Sedena.

Demanda nacional: El país consume más de 800 mil barriles diarios de gasolina y diésel.

Impacto de bloqueos: Un cierre de 48 horas en una terminal crítica puede afectar el abasto de hasta 200 estaciones de servicio.