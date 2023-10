AMLO analizará junto con Anthony Blinken la construcción de un muro fronterizo

En su conferencia matutina, el presidente Obrador aseguró que durante el día de hoy, se analizará con autoridades de Estados Unidos la propuesta de la construcción de un muro fronterizo en el norte del país

El mandatario señaló que este se reunira con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para poder tocar el tema de la migración en la región.

"Tenemos una agenda todo el día, van a trabajar servidores públicos del gobierno de México, los temas va a ver una conferencia de prensa, todas estas reuniones, son dos o tres, temas relacionados con la migración, el narcotráfico, también lo que tiene que ver con el desarrollo de América del Norte, el tratado comercial, las inversiones para México y también lo que estamos proponiendo para la inversión de América Latina y el Caribe", mencionó.

Allí fue donde el mandatario afirmó que se analizaría la propuesta de un muro fronterizo unificado aunque recordó que este buscara evitar esto, enfanticano que Biden tampoco busca un muro fronterizo entre ambas naciones.