Dron de EE. UU. sobrevuela Estado de México con permiso oficial

Confirman sobrevuelo de dron estadounidense en el Estado de México; fue autorizado por el Gobierno mexicano

El miércoles 13 de agosto de 2025, un dron estadounidense cruzó el espacio aéreo mexicano y realizó un vuelo sobre distintas zonas del Estado de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó la operación y aseguró que se llevó a cabo con autorización del Gobierno de México.

Durante una conferencia de prensa, García Harfuch explicó que el dron no tenía fines militares y que su presencia respondió a una solicitud específica de una institución mexicana. “No se trata de un dron militar ni de una operación unilateral. Son vuelos coordinados, con fines de colaboración y apoyo en investigaciones que se desarrollan dentro del país”, puntualizó.

El recorrido del dron incluyó municipios como Tejupilco, Valle de Bravo y Temascaltepec, y tuvo una duración cercana a las dos horas. Usuarios de redes sociales detectaron su presencia gracias a plataformas de monitoreo de vuelos como FlightRadar.

Según los registros de vuelo, el aparato despegó a las 06:43 h (tiempo del centro de México) desde el Aeropuerto Regional de San Angelo, Texas, y cruzó al país por la zona de Piedras Negras, Coahuila.

García Harfuch reiteró que no hay aeronaves militares extranjeras operando de forma autónoma en territorio mexicano. Subrayó que todos los sobrevuelos de este tipo se realizan bajo acuerdos formales y con fines de cooperación binacional.