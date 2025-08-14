EE.UU. cataloga 30 estados de México bajo advertencia por inseguridad para viajar

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México, señalando que 30 de las 32 entidades del país presentan algún nivel de riesgo debido a la violencia, delincuencia, secuestros, homicidios, robos y extorsiones.

En la más reciente clasificación, seis estados fueron colocados en el Nivel 4 – No viajar, el máximo nivel de alerta: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, considerados peligrosos por sus altos índices de violencia.

Ocho entidades se encuentran en Nivel 3 – Reconsiderar el viaje: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Otros 16 estados fueron clasificados en Nivel 2 – Extremar precauciones al viajar, incluyendo destinos turísticos importantes como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Nuevo León.

Solo Yucatán y Campeche lograron mantenerse en el Nivel 1 – Tomar precauciones normales, lo que indica un riesgo bajo.

Además de la clasificación por niveles, el gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos mantenerse informados a través de fuentes oficiales, evitar zonas peligrosas y extremar precauciones si viajan a México.

En este contexto, el presidente Donald Trump volvió a lanzar críticas hacia la situación de seguridad en el país. Durante un evento de firma de la Ley contra el Tráfico de Fentanilo, afirmó que los cárteles tienen un “tremendo control” sobre México y que las autoridades mexicanas están “petrificadas” de ir a trabajar.

“El dominio de los cárteles sobre México es tremendo, y debemos hacer algo al respecto. No podemos permitir que esto continúe”, dijo el mandatario, subrayando la gravedad del problema para la región.