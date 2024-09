AMLO celebra aprobación de Reforma a la Guardia Nacional

En su conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebro que la mayoría de Morena y sus aliados aprobaran la Reforma a la Guardia Nacional, la cual tiene como objetivo adherir esta entidad a la Sedena.

AMLO se dijo feliz por la aprobación de la Cámara de Diputados a su reforma, señalando que espera que esta institución evite el mismo destino que la Policía Federal, la cual a sido objetivo de críticas desde el inicio de su mandato.

"Estoy muy contento y además tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crearla, que en cinco años hemos creado una institución que tiene todo el respaldo del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal", dijo el mandatario durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El Artículo 29 Constitucional señala que la Guardia Nacional debe de tener mandos civiles para poder evitar la militarización de la seguridad, la reforma busca el cambio de esta cláusula para que se convierta en una nueva rama de la Sedena.

Además, se modifica los cargos contra sus miembros, pues si estos llegan a ser denunciados por algún crimen, estos enfrentarán a los tribunales militares y no los civiles, asimismo se les da la facultas de investigar delitos, algo que solo era exclusivo del Ministerio Público y las policías.