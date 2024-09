Sheinbaum critica a Estados Unidos por no colaborar en caso del ´Mayo´

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, reclamó al Gobierno de Estados Unidos su falta de coordinación y colaboración en la aprehensión de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Lo que no se puede aceptar nunca es que no haya coordinación y colaboración", dijo en entrevista con medios la morenista.

De acuerdo con la próxima presidenta de México, lo importante en la relación con Estados Unidos y con las agencias de seguridad es que haya coordinación.

Esto lo mencionó tras ser cuestionada sobre lo dicho ayer por la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que la situación de violencia que se enfrenta en Sinaloa deriva del acuerdo que hizo uno de los grupos del crimen organizado que operan en esa entidad con instancias del gobierno estadounidense.

"En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que pues hubo una actuación a partir incluso de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca es que no haya coordinación y colaboración", subrayó.

Para Sheinbaum, "a nosotros nos interesa la construcción de la paz, que no haya violencia, nos interesa también que no llegue el fentanilo a EU, pero EU tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar, porque lo que no debe ser posible es que no haya colaboración".

'El Mayo' Zambada se declara no culpable

El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró el pasado viernes no culpable de los cargos que se le imputan en un juzgado de Nueva York, y que incluyen conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a banda armada y posesión de armas.

En esta su primera comparecencia en Nueva York, a donde fue trasladado desde El Paso (Texas), Zambada se limitó a contestar con lacónicos "sí" o "no" a las preguntas del juez de instrucción James R. Cho, quien le leyó los 17 cargos a que se enfrenta y que pueden costarle la cadena perpetua.

Aunque el reglamento de Nueva York dicta que el juicio debe comenzar dentro de los setenta días posteriores a la primera comparecencia del acusado, el juez de instrucción James R. Cho hizo una excepción en este caso debido a su gran complejidad y la abundancia de documentos, y decretó que el plazo de 70 días comenzará a contar el 31 de octubre.

