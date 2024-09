Joven relata cómo es trabajar con Adrián Marcelo

En las últimas semanas, Adrián Marcelo ha sido fuertemente criticado y señalado de misoginia y de tener actitudes violentas, tras su participación en 'La Casa de los Famosos México'.

Sin embargo, también tiene muchos seguidores y amigos que rechazan los señalamientos en contra del regiomontano y comparten el lado más humano de Marcelo.

Tal es el caso de un joven identificado como Alex Trevi, quien relató cómo fue trabajar con el polémico exlíder del cuarto Tierra, mediante un video en su cuenta de TikTok

Trevi comentó que hace unos años invitó al exconductor de SNSerio a su podcast, y que fue una de las pocas personalidades que aceptó ir.

"Hace no muchos años invité a Adrián Marcelo a mi podcast; yo invitaba a todo tipo de personas, pero si a algo estaba acostumbrado era a las 'no' porque era un podcast pequeño. Hubo una persona que sí me contestó en redes sociales y ese fue Adrián Marcelo", mencionó.

Recordó que en aquella ocasión, Marcelo llegó tarde al programa, debido a que se estaba tomando fotos con todos los seguidores que le pedían y ayudando a una persona con ceguera.

"Lo invité y me dijo que sí. Para mi sorpresa, Adrián llegó un poquito tarde y fue porque se estaba tomando fotos con algunas personas que se le acercaron, uno de ellos era ciego que le estaba pidiendo una instrucción para llegar a un lugar y Adrián le estaba ayudando", agregó.

Posterior, destacó la amabilidad y accesibilidad que mostró el conductor de Radar, pese a que el joven "no era muy conocido".

"Acabamos el podcast y para nada era yo muy conocido y me llamó la atención. Para mi sorpresa, siempre fue muy accesible. Tengo conversaciones con él en WhatsApp. Siempre fue accesible, mientras tanto, me tocó trabajar con quienes hoy señalan a Adrián de misógino".

¿Cómo es trabajar con Adrián Marcelo en la calle?

Finalmente, Alex señaló que es complicado trabajar con Adrián Marcelo en la calle, sin embargo, no por malos tratos o actitudes del creador de contenido, sino porque suelen detenerlo muchos de sus seguidores, y él se para a saludarlos.

"Con el tiempo, mi relación con él fue avanzando. Empecé a conocerlo más y en mi experiencia, era alguien que me estresaba mucho porque en la calle lo detenían cientos de veces y esas veces él se detenía a saludarlos. Es complicado estar con él en la calle porque no se puede", concluyó.

