AMLO criticó creación de grupos de autodefensas: "Estado tiene que garantizar la paz"

Nación

Aseguró no ser partidario de que la gente se arme para enfrentar grupos de la delincuencia

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la existencia de nuevos grupos de autodefensas en el estado de Michoacán, ante el recrudecimiento de la violencia. En su tradicional conferencia mañanera, aseguró que es un tema que no se trató en la mesa nacional de seguridad llevada a cabo esta mañana, pero resaltó que en su opinión, no deben existir estos grupos.

"Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados, y a veces en estos grupos se infiltran maleantes. El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad de todos los ciudadanos, entonces estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en todos lados, para proteger a la población y combatir la delincuencia y estamos avanzando en ese sentido", aseveró.

Al ser cuestionado por un reportero sobre los nuevos grupos conformados por productores de aguacate y zarzamora en Michoacán -quienes no se identifican como autodefensas-, con la finalidad de defenderse del crimen organizado en los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Tarétan; el mandatario insistió en "no estar de acuerdo" en la formación de estas agrupaciones ni en la pretensión de que puedan ser un "autogobierno".

"No estoy de acuerdo, y lo mejor es que confíen en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes porque anteriormente no había fronteras... no se sabía en dónde terminaba la delincuencia organizada y dónde iniciaba la delincuencia de cuello blanco. O para decirlo con mayor claridad, era lo mismo, había contubernio. Y si me dicen que quieren pruebas, ahí está el caso de García Luna. ¿Para qué nos vamos a distraer en pruebas de regiones? No, vamos a lo grande", señaló.

Insistió que ahora hay una frontera bien definida entre autoridades y delincuencia, al tiempo que aseguró que se mandará el apoyo de elementos de seguridad en la zona.

"Sí, estamos trabajando para eso constantemente. Hace poco, en Nueva Italia se presentó un conflicto una persona fue secuestrada, sigue sin aparecer, entonces las comunidades tomaron las vías del tren, tomaron la carretera, se generó un conflicto de varios días que afectó la economía de la región y en general todo lo que tiene que ver con el transporte, porque es el tren que va a Lázaro Cárdenas y se habló con ellos, fue personalmente General Bucio, comandante de la Guardia Nacional a decirles que nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad y que tuvieran confianza. Y ellos entraron en razón, aceptaron, se quitaron los bloqueos y estamos cumpliendo, hay vigilancia y lo vamos a seguir haciendo, en todo Michoacán y en todo el país", destacó.

El mandatario recalcó que estas agrupaciones de civiles armados le generan desconfianza.

"Pero no se resuelve nada y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así. Aparentemente es porque no tienen seguridad. claro que hay una situación, todos sabemos de la inseguridad y violencia que tenemos que seguir combatiendo, pero suele pasar que se usa esa situación para proteger o encubrir a delincuentes. Eso de las guardias blancas, grupos paramilitares o autodefensas, eso lo experimentaron en Colombia, inclusive lo trataron de implantar en México.. No sé si se acuerda que hasta trajeron a un asesor militar colombiano, que luego regresó a Colombia y declaró que no estaba de acuerdo con esa estrategia", recordó.

"(...) Entonces ya eso no. El Estado tiene que cumplir su responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad. Para eso nos eligieron y eso es lo que tenemos que hacer, aplicarnos más, que haya más tranquilidad, tranquilidad en el país y vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando, porque se descompuso mucho", sentenció.

Sin mencionarlo por su nombre, López Obrador arremetió contra el gobierno del expresidente Felipe Calderón, de quien dijo, declaró la guerra contra el crimen organizado y aplicó una "estrategia de exterminio".

"Imagínense a quién se le ocurre declarar la guerra y aplicar estrategias de exterminio sin atender siquiera los problemas sociales, abandonando a los jóvenes, dejando a la gente pobre en el desamparo y queriendo resolver todo con medidas coercitivas", señaló.