AMLO descarta comprar Telmex tras declaraciones de Carlos Slim

En la conferencia matutina del dia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la reciente polémica que rodea a la empresa de telefonía e internet, Telmex, pues recientemente su dueño, Carlos Slim, señaló que la empresa está en números rojos desde hace años.

Desde Palacio Nacional, el presidente afirmó que su gobierno no buscará comprar nuevamente Telmex. Asimismo aprovechó para felicitar a Carlos Slim por la gestión de la empresa que lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del planeta.

"No, para nada", respondió al ser cuestionado por una periodista, "le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario" y afirmó que "le ha ido bien a otros" empresarios. "Si él ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario".

Carlos Slim aseguró el dia de ayer que la empresa, Telmex está en problemas financieros desde hace 10 años, sin embargo este no venderá la empresa. Este pensamiento también ha sido transmitido a sus hijos, a quienes ordenó no vender la compañía.

"Telmex ya no sigue siendo un negocio. (...) Está en números rojos desde hace 10 años", afirmó Slim. "Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender (Telmex), no es un negocio ya, pero no la vamos a vender", agregó en su conferencia de más de tres horas de duración.

Slim también aprovechó para negar que este se haya beneficiado con el actual gobierno de México, negando que este no ha recibido ningún beneficio o trato especial.