AMLO habla del atentado a Anabel Hernández que circuló en redes, compartió Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del atentado a Anabel Hernández que circuló en redes, pero luego fue desmentido por InfodemiaMX.

AMLO describió a Hernández como "la periodista que hace denuncias contra el narco, incluso en contra de nosotros, sin pruebas", expresó el mandatario.

Ayer apareció que fue víctima de un atentado, ya no alcancé a saber bien", declaró durante su conferencia mañanera.

Hola buenas noches, acabo de ser víctima de una atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro", se lee en la publicación que acompañó con la foto de la perspectiva desde el interior de un vehículo con el tacómetro en primer plano.

AMLO habla del atentado a Anabel Hernández que circuló en redes

López Obrador afirmó que por lo tarde ya no supo si era real o no, pero dejó en claro que no le desea el mal a nadie y que no tiene enemigos.

Ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, ni quiero tenerlos".

InfodemiaMX desmiente presunto atentado a Anabel Hernández

La cuenta de Twitter Infodemia México desmintió la versión del supuesto atentado contra la periodista de temas como crimen organizado mencionando que hasta esa fecha, 27 de febrero, no se tenía reporte alguno del supuesto ataque, afirmando que se trataba de una cuenta falsa de X de reciente creación que suplantaba la identidad de ella.

Además se dijo que antes tenía otro "arroba" y difundió un montaje de AMLO en la frontera con supuestamente ´el Chapo´ Guzmán, sin embargo solo colocaron la cabeza del narco sobre el cuerpo de quien en la foto original era Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

Felipe Calderón pidió que confirmaran si se trataba de la cuenta real y le respondieron que la periodista no tiene redes sociales "miente quien puso ese mensaje "¿Con qué propósito?".