AMLO llama a Anabel Hernández agente de la DEA; Periodista responde

En su mas reciente podcast. la periodista Anabel Hernández, hablo sobre la posible relación que tiene los lideres del Cartel de Sinaloa con el presidente Obrador y con sus hijos, esto tras la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López.

En el mas reciente episodio de su podcast, Narcosistema, la periodistas negó las afirmaciones del presidente Obrador, que la señaló de ser una agente de la DEA en su contra. La periodista de temas del narcotráfico afirmo que solo ser una periodista y no necesita ser miembro de una organización americana.

"Yo no necesito ser agente de la DEA, no necesito ser agente de ninguna agencia de Estados Unidos ni de ningún otro país para entender las complicidades del presidente y para documentarlas como lo he hecho en mis investigaciones, no señor presidente, yo solo soy una periodista, hija, madre de familia, que esta convivencia que este narcosistema, del cual usted forma parte, tiene que conocerse", aseveró.

La periodista señala que el mandatario esta "nervioso" por el arresto de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, pues según la ella, tanto el como sus hijos han llegado a convivir con los lideres del Cartel de Sinaloa.

Anabel Hernández aseguró que "por ello el presidente se pone más nervioso conforme avanzan los días, pues "no sólo se trata de ver qué dice Ismael El Mayo Zambada [...] sino que son cosas que implicarían directamente a sus hijos", afirmó

Esta no es la primera vez que AMLO carga en contra de Anabel Hernández, pues los primeros señalamientos contra la periodista nacieron cuando esta señalo que la cúpula política cercana a AMLO a colaborado con el CDS. Asimismo las investigaciones en torno a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también a provocado señalamientos por parte del mandatario.