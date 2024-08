Gobierno de México no puede arrestar a Vladimir Putin: AMLO

Vladimir Putin no será arrestado en México, esto en dado caso que acepte la invitación que Claudia Sheinbaum le hizo para estar en su investidura presidencial, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señalando que están en contra de las guerras y los conflictos entre países, el mandatario nacional envió un mensaje a Ucrania, y dijo que no procederán contra el político ruso tal y como solicitó Volodímir Zelenski, quien también fue invitado a la toma de protesta de la doctora Sheinbaum Pardo.

"No nos corresponde, nosotros estamos en contra de las guerras, estamos a favor de la paz y lo que hemos propuesto, en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, es acuerdos que haya una intermediación", declaró López Obrador en su conferencia de prensa de este jueves.

El tabasqueño subrayó que México no busca conflictos con otras naciones, y si bien tiene buenas relaciones con casi todos los países, aún mantiene ciertos desacuerdos con los gobiernos de Perú y Ecuador.

"México tiene relaciones con casi todos los países del mundo, ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra embajada y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú, estamos hablando de los gobiernos de Ecuador y Perú, no de los pueblos, porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú, pero tenemos diferencias con los gobiernos", aclaró.

Fue el pasado martes cuando la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, invitó al presidente Vladimir Putin a su toma de protesta como mandataria a celebrarse el próximo 1 de octubre.

Al ser cuestionada, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que se trató de una nota diplomática que suele ser enviada cada que hay tomas de posesión presidenciales, y que llegan a todos los países donde se tienen buenas relaciones.