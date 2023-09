AMLO no asistirá a la cumbre Asia-Pacífico por presencia de Perú

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su conferencia matutina que este no asistirá a la cumbre Asia-Pacífico que se celebrará en San Francisco, esto debido que que asistirá la presidenta del Perú, Dina Boluarte.

Obrador señala que debido a que en la conferencia se tratará sobre las relaciones con Asia y por la presencia de Perú este nos asistirá, pero buscará una reunión con Biden.

"No voy a asistir a San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacifico y no queremos participar en eso, con todo respeto", dijo este jueves en conferencia matutina.

"Me mandó a invitar el presidente Biden y le propuse que nos daría mucho gusto que nos visitara", continuó.

El anuncio de Obrador se dio a pesar de que el mandatario ya había confirmado su participación en la la Cumbre de CEO de APEC 2023 este pasado 12 de Agosto, afirmando que esta cumbre era necesaria para apoyar a los países del caribe y de América Latina.

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) se realizará del 14 al 17 de noviembre en San Francisco.