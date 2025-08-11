Corrupción en AHMSA: Impacto en trabajadores y acuerdo con Pemex

Sheinbaum: No habrá impunidad para Ancira; "la corrupción dañó a los trabajadores". La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que no se permitirá la impunidad en el caso de Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), quien ahora busca anular el acuerdo reparatorio que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compraventa irregular de la planta Agronitrogenados.

"Eso sigue, imagínense. No puede haber impunidad en ese caso", sentenció Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria subrayó que la corrupción detrás del caso no solo afectó a la empresa estatal, sino que tuvo consecuencias devastadoras para miles de trabajadores de AHMSA en Coahuila. "La corrupción que provocó el cierre de AHMSA fue terrible y ha perjudicado a muchísimos trabajadores", enfatizó.

Proceso judicial en marcha y apoyo a trabajadores

Sheinbaum explicó que actualmente la empresa se encuentra en proceso de quiebra, y que una jueza determinará el orden de los pagos pendientes. El gobierno federal, aseguró, está priorizando la reparación a los trabajadores antes que a los acreedores financieros.

"El primer paso es resarcir a los trabajadores, y así lo estamos solicitando. Después vendrán los pagos a los acreedores. Finalmente, se contempla poner en subasta la planta, ya que hay varios interesados en el complejo de Altos Hornos de México", detalló la presidenta.

Ancira busca revertir el acuerdo con Pemex

Este mismo lunes se dio a conocer que Alonso Ancira dejó de cumplir con el acuerdo firmado en 2021, el cual le permitió salir de prisión. Dicho convenio lo obligaba a pagar 216.6 millones de dólares a Pemex como parte de la reparación del daño por la venta fraudulenta de Agronitrogenados.

Hasta el momento, Ancira ha pagado 104.1 millones de dólares, pero dejó de abonar el resto —112.5 millones— desde 2023. Ahora, el empresario no solo busca cancelar el acuerdo, sino también que se le reembolse lo ya pagado, alegando supuestas irregularidades en el proceso.

Una postura firme contra la corrupción

Sheinbaum reiteró que este caso es emblemático del daño que puede causar la corrupción cuando se privilegian intereses privados por encima del bien común. Reafirmó que su gobierno actuará para garantizar justicia y proteger los derechos de los trabajadores afectados.