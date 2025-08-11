Crimen de Fernando en Edomex despierta debate sobre respuesta institucional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su indignación y tristeza por el asesinato de Fernando, un niño de cinco años originario del Estado de México, cuyo caso ha conmocionado al país. El crimen, relacionado con una deuda de mil pesos que su madre no pudo saldar, ha revelado graves fallos en la atención institucional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó la urgencia de hacer cambios estructurales en la Fiscalía del Estado de México, a fin de evitar que tragedias similares vuelvan a suceder. "Es un caso muy trágico, muy doloroso. Tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir", declaró.

Según la abogada de la familia, la madre del menor solicitó apoyo al DIF municipal y a la Fiscalía Regional antes del crimen, pero no obtuvo la atención requerida. Estos hechos ya son objeto de investigación, confirmó Sheinbaum: "Se está indagando qué pasó y por qué no hubo una respuesta inmediata a su solicitud".

Coordinación con autoridades estatales

La presidenta informó que tanto la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, como el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, mantienen contacto directo con los familiares de Fernando, ofreciendo apoyo y seguimiento al caso.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de evitar que situaciones como esta se repitan, señalando que la atención temprana por parte de las autoridades es fundamental cuando hay alertas sobre posibles riesgos para menores.

Llamado a una reforma institucional

El crimen ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta de las instituciones en el Estado de México, y la necesidad de establecer protocolos eficaces para atender denuncias por violencia infantil o amenazas contra menores.

La presidenta dejó claro que no basta con actuar después de los hechos, sino que es indispensable fortalecer a las instituciones para garantizar una atención rápida y efectiva a quienes buscan protección.