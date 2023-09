AMLO questionó exoneración de Lozoya por Agronitrogenados; "Ancira aun debe 100 millones"

Durante su conferencia matutina, el presidente Obrador cuestionó el porque un juez haya exonerado a Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados, asegurado que Alonso Ancira aún debe dinero de la reparación del daño.

“El juez dice ya pagó el señor Ancira, pues ya no hay daño que reparar, entonces no existe ninguna responsabilidad, como no todo es tan complicado en el derecho, cuando es derecho, es cosa nada más que se sepa que el señor Ancira no ha terminado de pagar, debe más de 100 millones de dólares“.

El mandatario afirmó respetar la decisión del Judicial pero aplaudió la apelación que hizo la Fiscalía General de la República contra esta decisión.

“Entonces el juez no sé de dónde sacó la información, pero bueno, se respeta la decisión del juez y al mismo tiempo la fiscalía presentó un recurso de apelación, seguramente argumentando lo mismo que les estoy exponiendo de manera sencilla y con apego al juicio práctico”, señaló durante su conferencia matutina.

Emilio Lozoya fue exonerado del caso Agronitrogenados debido a que la defensa de Lozoya argumento que la reparación de daño que se llegó con Alonso Ancira también exentaba a su cliente, pues ambos fueron imputados por el mismo caso.

Otra de las razones para levantar las acusaciones contra Lozoya fue que tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera aumentaron sin razón alguna la reparación de daños que se llegó con Lozoya en un principio, por lo que los abogados argumentando que no había certeza de que no volvieran a levantar la cifra, algo que calificaron de extorsión.