"Los que se inundan son la gente pobre": Gobernador de Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.— En medio de la entrega de apoyos a familias afectadas por las intensas lluvias del pasado 7 de agosto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desató controversia al declarar que "los que se inundan son la gente pobre", y que, por lo tanto, "pueden reponer sus cosas con poquito".

Las declaraciones del mandatario fueron captadas durante un evento oficial donde se entregaban apoyos económicos a 179 familias afectadas en 21 colonias de Mazatlán. Sin embargo, sus palabras causaron enojo en redes sociales, donde miles de usuarios lo acusaron de minimizar la gravedad de la situación y de mostrar falta de empatía.

"Yo sé que los que se inundan son la gente pobre. Entonces la gente pobre puede reponer las cosas con poquito; si le apoyas con poquito, resuelve", expresó Rocha Moya, en tono que ha sido criticado por condescendiente y clasista.

Las lluvias registradas generaron afectaciones significativas en viviendas y pertenencias de decenas de familias, quienes recurrieron al gobierno estatal en busca de ayuda. No obstante, las declaraciones del gobernador fueron interpretadas por muchos como una desvalorización del patrimonio perdido por los afectados.

En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar, y la frase del gobernador se volvió tendencia. Algunos internautas compararon su actitud con la reciente polémica protagonizada por el alcalde de Piedras Negras, destacando la falta de sensibilidad de varios funcionarios frente a los problemas de la población.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una disculpa pública ni ha aclarado el sentido de las declaraciones del gobernador.