AMLO: Voy a apoyar a quien gane la encuesta de Morena a la Presidencia, sea hombre o mujer

AMLO aseguró que apoyará a quien gane la encuesta de Morena para ser el o la candidata a la Presidencia en las elecciones del 2024.

En conferencia de prensa mañanera del 17 de noviembre, AMLO reiteró que cuando se decida quién contendrá por Morena en la elección a la Presidencia de la República en 2024, la persona elegida a través de una encuesta tendrá su apoyo sea hombre o mujer.

"Si a mi me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento voy a apoyar a quien gane la encuesta: hombre o mujer"

AMLO

AMLO afirma que no apoyará a ningún candidato o partido con recursos públicos

El presidente AMLO aclaró que sólo apoyará con su voto en la encuesta al candidato o candidata de Morena de su elección.

Esto dado que, dijo, no puede utilizar recursos públicos para beneficiar a ningún candidato o partido.

"Como ciudadano, si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento: al que gane la encuesta", insistió AMLO.

"Claro sólo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido, pero como ciudadano si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento: al que gane la encuesta"

AMLO

El presidente refirió que las elecciones son asuntos que resuelven los partidos de acuerdo a sus estatutos.

En el caso de Morena, AMLO sostuvo que en sus estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidato el aplicar encuestas.

López Obrador consideró que las encuestas son un buen método, porque es como una consulta.

"En mi opinión, eso es un buen método, porque es como una consulta. Se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio"

AMLO

Estas declaraciones de AMLO se suman a las realizadas en octubre pasado cuando expresó que no tiene preferido ni preferida para la sucesión presidencial.

En su conferencia mañanera del 12 de octubre, AMLO señaló que la ciudadanía será quien decida quién será el candidato o candidata de Morena.

"No tengo ningún preferido, alguna preferida. Hablando en términos de pluralidad, de género. ¿Quién lo va decidir?, en su momento, el ciudadano, la gente está muy despierta"

AMLO

AMLO propone encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena para 2024

El presidente AMLO propuso una encuesta para elegir al candidato de Morena para las elecciones presidenciales en 2024.

"Se hace una encuesta, dos, tres y se ve quién es quién, y se resuelve el problema ese es el método que yo considero más conveniente"

AMLO

En este sentido, AMLO afirmó que la encuesta es el mejor método, puesto que es democrático y toma en cuenta la opinión del pueblo.

Dijo que en caso de no optar por una encuesta, la elección del candidato o candidata debería ser por insaculación y garantizar la participación de todos.

AMLO recordó cuando en 2012 contendió ante Marcelo Ebrard, quien en ese momento era jefe de gobierno de la CDMX.

Marcelo Ebrard, al igual que AMLO, quería ser el candidato presidencial de Morena; pero al final terminó siendo AMLO el elegido.

Finalmente, AMLO destacó que en toda su vida pública, no ha actuado de manera antidemocrática.