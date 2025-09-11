Confirman fallecimiento de estudiante de la UNAM herida en la explosión de Iztapalapa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el lamentable fallecimiento de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, quien resultó gravemente herida en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. La tragedia ocurrió el 10 de septiembre de 2025 bajo el Puente de La Concordia, cerca de la Calzada Ignacio Zaragoza.

Barragán Ramírez, de 19 años, es una de las ocho víctimas mortales confirmadas hasta la fecha. Durante más de 24 horas, su familia y seres queridos buscaron desesperadamente su paradero. La identificación de la joven se logró tras un examen de ADN que se llevó a cabo el 11 de septiembre en el Hospital Rubén Leñero.

Un detalle conmovedor que ayudó a identificar a la joven fue su teléfono celular, que, a pesar de estar calcinado dentro de su mochila, aún funcionaba para recibir llamadas. Un rescatista de Protección Civil utilizó el dispositivo para alertar a la madre de Ana Daniela sobre su presencia en la escena del accidente.

La joven había sido ingresada inicialmente en el Hospital General Iztapalapa, y posteriormente trasladada al Hospital General Rubén Leñero, donde se le identificó erróneamente con una edad de 25 años.

La noticia de su muerte ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Su pareja, Bryan Ramos, compartió una emotiva despedida en Facebook, recordando sus planes de comprometerse en el próximo mes y prometiendo buscarla en otra vida. Ramos había estado publicando actualizaciones sobre la búsqueda de su novia, criticando la información errónea que, según él, recibió de las autoridades.

La FES Cuautitlán publicó una esquela oficial en la que lamentaba el sensible fallecimiento de su alumna y expresaba sus condolencias a la familia y seres queridos. El mensaje concluye honrando su memoria con respeto y cariño.