Gusano Barrenador: Responsabilidad y Comercio Ganadero en México

Dice Sader que no era obligación de México detener propagación de gusano barrenador.

La propagación del gusano barrenador, que inició en Centroamérica, no era responsabilidad del Gobierno mexicano frenarla.

"Avanzó en año y medio casi 3 mil kilómetros, desde Panamá hasta muestras fronteras, no era nuestra responsabilidad contener esa plaga, era de otros", afirmó en la inauguración del 22 Foro Global Agroalimentario.

Sin embargo, el funcionario acotó que, a 10 meses de la primera aparición de gusano barrenador en México, los casos siguen concentrados en el sur-sureste del País.

"No hay un solo estado del centro del País y menos todavía, del norte, que tenga un solo caso de gusano barrenador en 10 meses en que hemos tenido la plaga. Tras 10 meses, solo el 0.005 del hato ganadero nacional, cinco milésimas del 1 por ciento, ha sido infectado. En la última semana, en toda la República, hemos tenido 371 casos nuevos", declaró.

Sin embargo, desde mayo pasado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos restringió las importaciones desde México, para reabrirla un par de días en julio y mantener cerrada la frontera hasta la fecha.

Para Berdegué, al existir pruebas de que México tiene una ganadería segura no hay razones para mantener el freno a las exportaciones a Estados Unidos.

"No hay ninguna razón técnica o científica que justifique el cierre de la frontera a las exportaciones mexicanas.

"Estos son datos que son conocidos por nuestros socios estadounidenses, porque no es una campaña que hemos hecho nosotros a espaldas de nadie", comentó.

Esta semana autoridades de Estados Unidos estuvieron en visitas de inspección en instalaciones de Chihuahua, por lo que el Secretario confió en que esta revisión aporte nueva evidencia sobre la colaboración mexicana.

"Por todos estos resultados y por el nivel de diálogo, quiero afirmar que ya es hora de que se normalice el comercio de ganado", afirmó.