Familia busca a Ana Daniela Barragán tras hallazgo de celular

Ana Daniela Barragán sigue desaparecida tras explosión en Iztapalapa: hallan su celular, pero no a ella

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025 — La explosión de una pipa de gas ocurrida la mañana del miércoles 10 de septiembre bajo el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, no solo dejó graves daños materiales y múltiples heridos, sino que también ha envuelto en angustia a la familia de Ana Daniela Barragán Ramírez, una joven estudiante de 19 años de la UNAM, cuyo paradero permanece desconocido.

Encuentran su teléfono calcinado, pero no hay rastro de ella

La historia tomó un giro inquietante cuando personal de Protección Civil localizó entre los escombros un teléfono parcialmente calcinado que, sorprendentemente, seguía recibiendo llamadas. Fue gracias a una de ellas, realizada por el padre de la joven, Raymundo Barragán, que Francisco Bucio, rescatista de Protección Civil, logró identificar el dispositivo.

"El teléfono está medio quemado, pero al menos se pudo contestar", relató Bucio al señor Barragán, asegurándole que haría todo lo posible por localizar a la joven en los hospitales cercanos. Entre las pertenencias encontradas junto al celular se hallaron credenciales universitarias y otros objetos personales que confirmaban que el aparato pertenecía a Ana Daniela.

La joven viajaba en un Uber al momento del accidente

Según información proporcionada por la familia, Ana Daniela se dirigía en un vehículo de transporte privado (Uber) cuando ocurrió la explosión. Desde entonces, no se ha tenido comunicación directa con ella. Lo último que se sabe con certeza es que fue subida a una unidad de emergencia para su traslado médico, aunque no hay claridad sobre a qué hospital fue llevada.

Familiares recorren hospitales sin obtener respuestas

Desde el momento del accidente, la familia de Ana Daniela ha emprendido una búsqueda intensa, recorriendo múltiples hospitales públicos y privados. Su prima ha difundido mensajes en redes sociales solicitando ayuda:

"Seguimos sin tener información real de Dani. Ayúdenos con contactos en Cruz Roja, IMSS, ISSSTE que nos puedan decir si fue ingresada a alguna clínica. Su nombre es Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, estudiante de la Facultad de Ingeniería Cuautitlán. No tiene tatuajes."

En redes también circuló una imagen de una mujer siendo atendida por rescatistas y trasladada sobre una sábana al pasto, y la familia considera que podría tratarse de Ana Daniela. Sin embargo, no han logrado identificar a qué hospital fue llevada esa persona.

Falsa esperanza en el IMSS 53

El novio de la joven, Bryan Ramos, relató que inicialmente recibieron información de que Ana Daniela había ingresado por su propio pie al Hospital General de Zona 53 del IMSS, ubicado en Los Reyes La Paz. Testigos aseguraron haberla visto entrar, pero minutos después, personal del hospital desmintió la versión y pidió disculpas por el error.

"El guardia me aseguró tres veces que era ella, incluso describiéndola físicamente como aparece en la foto. Movilizamos a toda la familia, solo para que después salieran y nos dijeran que fue un error", contó el joven en entrevista con el periodista Mario Beteta.

Esperan resultados de ADN en el Hospital Rubén Leñero

Actualmente, los familiares de Ana Daniela se encuentran en el Hospital General Rubén Leñero, donde aguardan los resultados de una prueba genética. En el lugar permanece el cuerpo de una mujer fallecida, de entre 21 y 23 años, que aún no ha sido identificada formalmente. La familia tiene dudas sobre si se trata de ella.

"A simple vista creemos que no es ella, pero preferimos corroborar con la prueba de ADN", señaló Bryan, quien ha acompañado a los padres de la joven durante toda la búsqueda.

La incertidumbre crece: piden cautela con la información en redes

La angustia y desesperación han llevado a decenas de personas a sumarse a la búsqueda a través de redes sociales, donde circulan múltiples versiones, algunas contradictorias. Ante ello, la familia ha pedido mesura y verificación antes de compartir datos que puedan generar falsas esperanzas o más confusión.

Cecilia Ramírez, madre de Ana Daniela, permanece en el hospital esperando los resultados oficiales mientras sostiene la esperanza de encontrar con vida a su hija.

Hasta el cierre de esta edición, Ana Daniela Barragán Ramírez sigue en calidad de desaparecida. Su familia continúa en la búsqueda, aferrándose a cualquier indicio que les permita esclarecer su paradero.