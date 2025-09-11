Padre fallece, hija en coma y posible traslado del hijo a EU tras accidente en Iztapalapa

Familia Cano Rodríguez, víctima de explosión en Iztapalapa: padre pierde la vida; hija está en coma; hijo podría ser trasladado a EU

Ciudad de México — 11 de septiembre de 2025. La tragedia causada por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa golpeó fuertemente a la familia de Misael Cano Rodríguez, trabajador del área de Imagen Urbana de la alcaldía, quien perdio la vida tras el accidente mientras sus dos hijos luchan por la vida.

Lo que se sabe hasta ahora

La explosión ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa de la empresa Silza (Grupo Tomza) volcó y explotó sobre el Puente de la Concordia, en las inmediaciones de la calzada Ignacio Zaragoza y cerca de la estación Santa Martha de la Línea A del Metro en Iztapalapa. El siniestro dejó al menos ocho personas fallecidas y más de 80 heridas, muchas con quemaduras graves.

Entre los decesos, se confirmó el de Misael Cano Rodríguez, de 36 años, quien trabajaba en el servicio público (Imagen Urbana) y también realizaba labores de chofer de taxi por aplicación.

Después del accidente, Cano fue trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la alcaldía Tlalpan, con quemaduras extensas, pero perdio la vida horas después del incidente.

Estado de los hijos

Se sabe que tiene dos hijos que estaban con él al momento de la explosión. Uno de ellos, una hija de 17 años, se encuentra en estado crítico, hospitalizada, y los médicos la han inducido al coma debido a las quemaduras u otras lesiones graves. Su recuperación es incierta.

En cuanto al hijo menor, de aproximadamente dos años, hay versiones de que podría ser trasladado a una clínica especializada en quemaduras en Texas, Estados Unidos, para recibir tratamiento que quizá no esté disponible o sea insuficiente localmente. -- Hasta ahora, estas versiones no han sido verificadas en medios confiables como prensa local o declaraciones oficiales. (Es importante considerar que información sensible como traslados internacionales requiere confirmaciones de hospitales o autoridades sanitarias.)

Reacción oficial y apoyo

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, así como autoridades de la demarcación, lamentaron públicamente el deceso de Cano Rodríguez.

La Alcaldía ofreció apoyar a las familias afectadas, sin importar los seguros de la pipa, pues consideran que ese será un asunto aparte ("otro deslinde"), pero que lo urgente es atender a quienes quedaron afectados.

Se hizo pública la confirmación de la identidad de Cano por parte de su sobrina, Paola Cano, quien agradeció el apoyo de quienes ayudaron a localizarlo tras la explosión, aunque lamentó comunicar su fallecimiento.

Lo que no se ha confirmado oficialmente

No se han hecho públicos informes médicos oficiales respecto a la inducción al coma de la hija ni a su pronóstico.

Tampoco se ha confirmado de fuentes oficiales el traslado del menor a Estados Unidos, ni qué institución de salud se haría cargo, ni si ya hay logística para dicho traslado.

No se ha detallado si la familia recibirá apoyo internacional, de seguros, dependencias gubernamentales de salud o particulares para cubrir gastos de hospitalización extensa, tratamientos especializados, quemaduras o posibles traslados.

Reflexión

El caso de la familia Cano Rodríguez es uno de los más conmovedores entre las víctimas de esta explosión, y evidencia varios de los retos que enfrentan los afectados tras catástrofes de este tipo:

Tratamiento especializado para quemaduras severas, que muchas veces involucra cuidados que no todas las instituciones locales pueden ofrecer.

Acceso a apoyo legal, médico y psicológico para las familias, especialmente cuando algunas víctimas quedan en estados críticos.

Claridad institucional sobre seguros, responsabilidades de empresas operadoras de infraestructura que generan riesgo público, y compensaciones.