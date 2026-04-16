Alarma en Monterrey: vecinos reportan camioneta abandonada que emite radiación

MONTERREY — Residentes de la colonia Valle de Santa Lucía, al norte de Monterrey, reportaron este jueves la presencia de una camioneta abandonada que, según denuncian, emite presunta radiación y ha provocado malestares físicos en la comunidad.

La unidad, una camioneta tipo Van en color blanco y sin placas de circulación, se encuentra estacionada en el cruce de las calles Francisco Beltrán y Almazán. Según los testimonios de los habitantes del sector, el vehículo permanece en el lugar desde hace varios días, lo que ha generado una creciente alarma entre las familias de la zona.

Reportes de síntomas y temor ciudadano

Varios vecinos aseguraron a medios locales sentir náuseas, mareos y dolores de cabeza intensos al pasar cerca del vehículo. De acuerdo con las declaraciones de los residentes, el temor se originó al observar que el vehículo carece de logotipos oficiales, pero presenta un aspecto que les resulta sospechoso debido al tiempo que ha permanecido inmóvil.

"Sentimos un zumbido y mucho dolor de cabeza cuando estamos cerca", afirmó uno de los vecinos afectados, quien solicitó el anonimato. A pesar de estas afirmaciones, hasta el momento no se ha presentado evidencia técnica o mediciones científicas que confirmen la presencia de materiales radiactivos en el sitio.

Respuesta de las autoridades locales

Elementos de Protección Civil de Monterrey y de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas al número de emergencias. Según el informe preliminar de las autoridades, se realizó un acordonamiento preventivo del área para permitir que especialistas realicen las inspecciones correspondientes.

El personal de Protección Civil informó que se solicitó el apoyo de unidades especializadas en materiales peligrosos (Hazmat) para descartar cualquier riesgo químico o radiológico. Según el protocolo de actuación, se procederá a revisar el número de serie del vehículo para localizar al propietario y determinar el contenido de la unidad.

Protocolos ante posibles materiales peligrosos

La Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado a la población para evitar acercarse al perímetro delimitado mientras se llevan a cabo las labores de inspección. Fuentes oficiales indicaron que, aunque los síntomas reportados por los vecinos son reales, estos podrían estar vinculados a cuadros de ansiedad colectiva o a otras causas ambientales aún no determinadas.

Se espera que en las próximas horas se emita un dictamen oficial tras el uso de detectores de radiación por parte de técnicos especializados, con el fin de determinar si la camioneta representa una amenaza real a la salud pública o si se trata de un vehículo abandonado sin riesgos asociados.