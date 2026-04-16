Médico Jesús Maximiano Verduzco es buscado por muertes en Hermosillo

Lo que comenzó como una alternativa "saludable" para mejorar el bienestar terminó convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes del sistema de salud en México en 2026.

En Hermosillo, Sonora, la aplicación de sueros vitaminados —promocionados como tratamientos revitalizantes— dejó un saldo trágico: al menos ocho personas fallecidas y varios pacientes más afectados. Hoy, el caso ha escalado a nivel nacional, con un operativo activo para localizar al principal responsable.

Un médico en la mira de la justicia

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que autoridades federales y estatales desplegaron un operativo para ubicar al médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien actualmente se encuentra prófugo.

Sobre él pesa una orden de aprehensión por homicidio culposo derivado de responsabilidad médica, luego de que fuera señalado como quien preparó y administró los sueros.

Las investigaciones indican que el médico no solo recetaba, sino que también mezclaba y aplicaba las soluciones intravenosas en su clínica, lo que lo coloca en el centro de todas las líneas de investigación.

De terapia "milagro" a tragedia

Los llamados "sueros vitaminados" —también conocidos como vitamin drip— se venden como tratamientos para combatir el cansancio, fortalecer el sistema inmune o incluso mejorar la piel.

Sin embargo, en este caso, las consecuencias fueron devastadoras. Pacientes comenzaron a presentar síntomas graves como fiebre, vómitos, fallas orgánicas e incluso muerte en cuestión de horas o días.

Las autoridades sospechan que las sustancias pudieron haber estado contaminadas o mal preparadas, lo que habría provocado infecciones severas como sepsis.

El rastro de irregularidades

Las investigaciones revelan prácticas alarmantes:

- Aplicación de sueros fuera de condiciones estériles

- Falta de información clara sobre los componentes

- Posibles tratamientos ofrecidos sin respaldo científico

Incluso se han documentado casos en los que los pacientes recibían las soluciones fuera del consultorio o en condiciones poco seguras.

Además, familiares de víctimas han denunciado que el médico prometía curar enfermedades como dermatitis sin explicar los riesgos reales.

Un caso que alerta a todo el país

El Gabinete de Seguridad informó que continúan los cateos en clínicas relacionadas y el análisis de medicamentos y sustancias aseguradas.

Mientras tanto, autoridades sanitarias como Cofepris investigan el origen de los sueros y su posible contaminación, en un caso que ha encendido las alertas sobre este tipo de tratamientos "alternativos".

Más allá del caso: una advertencia

El escándalo ha puesto bajo la lupa una práctica cada vez más común en clínicas privadas: terapias intravenosas sin regulación estricta.

Expertos advierten que estos procedimientos pueden ser innecesarios e incluso peligrosos si no se realizan bajo condiciones médicas adecuadas.

Una historia aún sin final

El operativo para localizar a Jesús Maximiano sigue en marcha. Cada día que pasa sin su captura deja más preguntas abiertas: ¿qué contenían realmente los sueros?, ¿hubo negligencia o algo más?, ¿cuántos casos podrían no haberse detectado?

Lo que sí es claro es que este caso ya dejó una marca profunda: una advertencia sobre los riesgos de confiar en soluciones "milagro" sin evidencia ni control médico.