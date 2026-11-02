César Jáuregui defiende su actuación en operativo antidrogas en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO — La defensa legal del exfiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, rechazó categóricamente las acusaciones de la Fiscalía General de la República que vinculan al exfuncionario con el delito de traición a la patria, argumentando que no existió intención alguna de perjudicar la soberanía nacional durante un operativo antidrogas en la entidad.

El abogado Héctor Villasana sostuvo en entrevista que, aun cuando hubieran existido posibles fallas u omisiones en el despliegue del operativo llevado a cabo en el municipio de Morelos, estas responderían únicamente a responsabilidades administrativas o faltas procedimentales, y no a una conducta tipificada dentro del catálogo de delitos graves contra la patria.

¿Qué ocurrió en el operativo antidrogas?

La imputación federal deriva de las investigaciones iniciadas tras un operativo desplegado en la comunidad de El Pinal para desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetamina. El caso cobró relevancia pública tras un accidente vehicular en el que fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos agentes pertenecientes a agencias estadounidenses.

El representante legal precisó que Jáuregui Moreno autorizó la intervención operativa y solicitó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional con la finalidad legítima de desmantelar la infraestructura del crimen organizado. No obstante, enfatizó que el exfiscal desconocía la participación de elementos extranjeros en las acciones de campo, responsabilidad que recaía en los mandos operativos desplegados en el terreno.

Detalles de la defensa de César Jáuregui

Villasana argumentó que los más de 150 elementos de prueba aportados por el ministerio público federal no demuestran una relación directa ni un acuerdo previo del exfiscal con los agentes estadounidenses, por lo que la imputación actual desproporciona los hechos investigados.

El jurista puntualizó que, en el extremo de acreditarse irregularidades en la conducción institucional del operativo, las sanciones aplicables deberían ceñirse a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional o al tipo penal de ejercicio ilegal del servicio público, mas no a una figura penal sancionada con penas de hasta 40 años de prisión.

Situación actual de César Jáuregui

Actualmente, Jáuregui Moreno permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, mientras su equipo legal agota los recursos para revertir la vinculación a proceso dictada por la autoridad judicial federal.