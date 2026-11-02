FGR confirma entrega a EEUU de tres órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont

CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía General de la República formalizó la entrega ante las autoridades judiciales de Estados Unidos de tres órdenes de aprehensión vigentes libradas en México contra la expresentadora de televisión Inés Gómez Mont, con el objetivo de sustentar la solicitud para su traslado o extradición a territorio nacional.

El trámite institucional ocurre tras la detención de Gómez Mont en Miami, Florida, donde permanecía bajo custodia de agencias federales estadounidenses debido a su estatus migratorio y las alertas internacionales previas emitidas por la justicia mexicana.

De acuerdo con el informe de la representación social de la Federación, las mandatos judiciales entregados al gobierno estadounidense respaldan imputaciones por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal equiparada. La acusación de mayor gravedad dentro del catálogo de cargos podría significar una pena de hasta 40 años de prisión de ser encontrada culpable ante los tribunales correspondientes.

Las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada relacionan a Gómez Mont y a su cónyuge, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, con una supuesta red de empresas fantasma utilizada para la simulación de servicios y el desvío de recursos públicos federales por un monto superior a 2 mil 950 millones de pesos, vinculados a contratos del sistema penitenciario federal.

Pese a que la Interpol retiró temporalmente la ficha roja que pesaba sobre la pareja en semanas recientes, la Fiscalía confirmó que los mandamientos de captura dictados por jueces de control en México continúan plenamente vigentes, por lo que el expediente fue turnado por la vía diplomática al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El procedimiento legal determinará si la imputada enfrentará un juicio de extradición formal o un proceso de deportación hacia México, donde será puesta a disposición del juez federal de la causa para resolver su situación jurídica.