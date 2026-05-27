Andrés Manuel López Beltrán busca diputación federal en Tabasco

En la política mexicana, los títulos universitarios suelen convertirse en tema de debate cuando un personaje busca un cargo público. Ahora, el nombre de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán vuelve al centro de la conversación, luego de que se diera a conocer que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador aparece como pasante y no como profesionista titulado, justo cuando perfila una posible candidatura a diputado federal para 2027.
El dato salió a la luz en medio de los movimientos internos de Morena, partido donde López Beltrán ha tenido un papel clave como operador político y secretario de Organización. De acuerdo con información difundida recientemente, Andy estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no habría concluido el proceso de titulación.
La falta de un título universitario no impide a López Beltrán competir por un escaño.
La revelación ocurre en un momento político estratégico. López Beltrán dejó temporalmente responsabilidades dentro de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco en las elecciones intermedias de 2027, una decisión que muchos analistas interpretan como el inicio formal de una carrera política propia, más allá de la figura de su padre.
Morena enfrenta críticas sobre el favoritismo hacia figuras cercanas al poder.
Pero el tema de fondo va más allá de un documento académico. La discusión ha abierto preguntas sobre qué pesa más para ocupar un cargo de representación popular: ¿la preparación profesional acreditada o la experiencia política y capacidad de organización?
En México, la ley no exige contar con un título universitario para ser diputado federal. Los requisitos constitucionales incluyen ser ciudadano mexicano, tener determinada edad y residencia, entre otros criterios, pero no un grado académico obligatorio. Esto significa que, jurídicamente, la falta de un título no impediría a Andy López Beltrán competir por un escaño en San Lázaro.
La candidatura de López Beltrán podría ser un primer paso en su carrera política.
Sin embargo, el simbolismo político sí importa. En un contexto donde Morena ha defendido discursos de transformación, meritocracia y combate a privilegios, algunos críticos han reactivado el debate sobre el peso de los apellidos en la política mexicana y el posible favoritismo hacia figuras cercanas al poder. Al mismo tiempo, simpatizantes del movimiento argumentan que la trayectoria partidista y el trabajo territorial pueden valer tanto como un título universitario.
La eventual candidatura de Andy López Beltrán en Tabasco también podría representar una apuesta de largo plazo. Observadores políticos ven en esta posible diputación un primer escalón para fortalecer su presencia electoral y construir una plataforma con miras a posiciones de mayor peso en el futuro.
Por ahora, el debate sigue abierto: ¿debe importar la formación académica para quienes aspiran a gobernar o legislar? Mientras Morena reorganiza sus piezas rumbo a 2027, Andy López Beltrán ya enfrenta una primera prueba pública: convencer de que su proyecto político puede sostenerse más allá de su apellido.