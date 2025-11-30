López Obrador habla sobre su salud y su nuevo libro en video

El exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió su silencio público este fin de semana, reapareciendo en un video grabado desde su rancho familiar, "La Chingada", en Palenque, Chiapas.

Tras haber entregado la Banda Presidencial el pasado 1 de octubre de 2024, López Obrador se ha mantenido alejado del ojo público. En su mensaje, el líder moral de Morena se mostró con un "buen semblante" y aseguró a sus seguidores que goza de "buena salud".

¿Cuál es el motivo de su reaparición?

El motivo central de su reaparición fue la presentación de su más reciente obra: Grandeza.

A través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter), el expresidente detalló el enfoque de su libro, señalando que busca "reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo". Citando al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, AMLO destacó que el objetivo es celebrar la "civilización negada".

"Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo," escribió.

¿Qué dijo sobre Claudia Sheinbaum?

López Obrador también aprovechó la ocasión para referirse a su sucesora, Claudia Sheinbaum. La calificó no solo como una "extraordinaria presidenta" sino también como una "amiga", reiterando el buen estado de la relación tras el traspaso del poder.

Desde su retiro en la Quinta La Chingada —una propiedad de 13 mil metros cuadrados heredada de sus padres—, el político tabasqueño indicó que se dedicará a la promoción de este nuevo trabajo literario que exalta la riqueza cultural de México.